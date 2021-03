Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Gabriela Firea, prim-vicepresedinte al PSD si fost primar general al Bucurestiului, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca isi doreste sa candideze in 2024 pentru un nou mandat la Primaria Capitalei.„Eu am un obiectiv exprimat si pot sa il spun si in fata dumneavoastra.…

- Ciolacu a spus ca social-democratii dispun de specialisti in domeniul sanitar pentru a putea gestiona actuala criza sanitara, nominalizandu-i pe Alexandru Rafila, Adrian Streinu-Cercel, Leonard Azamfirei si Patriciu Achimas-Cadariu.”PSD este pregatit in orice moment si are specialistii necesari sa guverneze…

- "Florin Cițu nu este prim-ministru, nu știe sa fie prim-ministru, nu-l vede nimeni șef. Mi-e teama ca și cei din teritoriu nu-l suna pe el cand au nevoie de bani sau de altceva, ci il suna pe Orban sau pe Barna. Nu poți sa-l iei in serios pe un prim-ministru care, intr-un moment de criza sanitara, scade…