Firea se ia de subordonatii ministrului Transportului, pe care da vina pentru blocajele lucrarilor la Centura Capitalei

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri seara, ca la nivelurile doi si trei din ministere exista persoane care "franeaza" unele din proiectele Primariei Capitalei, in favoarea unor "interese personale si de grup".



Edilul sef a dat ca exemplu dificultatile pe care administratia pe care o conduce le are privind proiectele centurii ocolitoare a Bucurestiului si a metroului.



"Noi mergem in continuare, in ciuda tuturor blocajelor, de obicei de la nivelurile doi si trei din ministere, pentru ca, cu ministrii, intotdeauna am colaborat bine, dar sub ei sunt…