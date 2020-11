Firea se consideră „șicanată” când e întrebată care e sursa unor informații false pe care le promovează In repetate randuri, inclusiv in conferința de presa susținuta miercuri, prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a spus ca Romania și Letonia sunt singurele țari din Europa cu școlile inchise. Intrebata de Puterea.ro, in mod repetat, care este sursa acestei informații, ce s-a dovedit falsa, a evitat raspunsul, menționand doar „presa straina” și spunand ca se simte șicanata de insistența. In mai multe ocazii publice, Firea a lansat informația ca in Europa doar Romania și Lituania au școlile inchise. Conform Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (UNESCO) , ce monitorizeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

