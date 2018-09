Stiri pe aceeasi tema

- 'Nu comentez despre problemele Partidului Social Democrat in presa, in public, decat in interiorul partidului', a declarat, pentru Agerpres, Marian Oprisan, vicepresedinte al PSD si presedinte al organizatiei judetene de Vrancea a partidului. Acesta a subliniat ca miza acestui joc politic nu este…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis o scrisoare deschisa catre colegii din PSD, in care arata ca nu dorește sa fie președinte al PSD, dar in schimb va cere un vot de incredere pentru Liviu Dragnea in cadrul Comitetului Executiv.”Scrisoare deschisa Dragi colegi…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a ales sa intre in razboi cu liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru ca a simțit ca „i se pregatește șnurul negru”, simbol, candva, al mazilirii domnilor in Țarile Romane, a comentat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Ea știe ca Dragnea o va sugruma…

- Gabriela Firea, critici la adresa liderului PSD Liviu Dragnea Gabriela Firea Foto: Arhiva Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a adus astazi din nou critici la adresa liderului PSD Liviu Dragnea si a modului în care este condus Partidul Social Democrat. Ea spune ca,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca daca niciun social-democrat nu are o opinie similara cu a sa despre situația din PSD, inseamna ca Liviu Dragnea și-a dus la bun sfarșit planul de a ii manipula pe toțiCitește și Gabriela Firea, atacuri la funcționari: 'Așteapta semnal…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut, marti seara, ca o retragere a lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD ar fi benefica si pentru partid, si pentru tara, daca acesta nu isi schimba modul de lucru si "nu renunta la a se mai consulta doar cu doua-trei persoane".

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus, marți seara la TVR, ca nu a mers la nunta fiului lui Liviu Dragnea pentru ca ar fi insemnat sa ii fie rușine de ea, ca nu o putea face de dragul aparențelor și ca decizia a fost luata in familie. „A fi mers la nunta si a fi stat la masa, a socializa,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, la o emisiune TV, ca, dupa schimbarea guvernului Tudose, Liviu Dragnea a vrut sa o propuna pe Carmen Dan pentru a prelua funcția de premier, dar nu au fost de acord colegii din conducerea partidului, transmite Mediafax.Primarul…