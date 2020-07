Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a declarat, miercuri, la sediul central, ca merge mai departe cu candidatura la Primaria Capitalei si a vorbit despre "forte" care i-au propus sa preia sefia partidului si sa fie viitorul premier al Romaniei. Cei care au tot interesul sa me destabilizeze mai au de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni, deschiderea a șapte creșe și gradinițe sociale in Capitala, precizand ca au fost luate toate masurile necesare pentru protejarea copiilor in...

- Primarul general Gabriela Firea a lansat, duminica, la Romania TV, o serie de acuzații la adresa Guvernului, pe care al acuza ca a blocat testarea populației din motive politice."O masura incorecta a fost aceea de a stopa testarile. Exista grad de contagiozitate, trebuie sa fim prevazatori.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi ca nu întelege motivele pentru care Guvernul a decis ca teatrele sa ramâna închise, motivând ca nu sunt mai periculoase decât bisericile.„Nu vom întelege absolut niciodata, pentru ca nu exista…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea i-a dat o replica taioasa candidatului dreptei Nicușor Dan in urma declarațiilor referitoare la incidentul petrecut duminica, cand un troleibuz a luat foc in București. Primarul spune ca a inceput campania și e firesc sa se spuna neadevaruri, dar „minciuna…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat, vineri, noile reguli de calatorie din mijloacele de transport in comun. Demonstrația a fost facuta din primul autobuz hibrid Mercedes-Benz Citaro din Capi...

- Gabriela Firea , primarul general al Capitalei, a anunțat ca in acest an nu va mai organiza Targul de Craciun și nici tradiționalul spectacol din Piața Constituției, care marca trecerea dintre ani. Și asta pentru a evita aglomerația, a explicat primarul pentru stirileprotv.ro. „Cu parere de rau, anul…

- Primarul general al Bucurestiului a anuntat ca urmeaza sa fie puse in aplicare masuri speciale pentru gestionarea economiei si pentru deschiderea scolilor din Capitala. "In momentul in care gestionam patru milioane de cetațeni este primordiala grija pentru ei și repornirea economiei. Cum a…