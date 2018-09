Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a declarat ca discutia sa cu comisarul european Corina Cretu, despre ingrijorarile membrilor Comisiei Europene privind situatia din Romania, a avut loc dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea nu i-a raspuns acesteia la telefon, pe parcursul verii.…

- CExN al PSD a stabilit, sâmbata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru functia de presedinte în 11 organizatii judetene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind si organizatia PSD Bucuresti condusa de primarul Capitalei, Gabriela Firea, au

- Premierul Viorica Dancila considera ca gestul primarului Capitalei, Gabriela Firea, de a cere demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, nu denota un conflict, ci "o discutie intre doua colege". Ea a declarat, sambata seara, la finalul intrunirii conducerii social-democrate de la Neptun,…

- Gabriela Firea a spus, sambata, la finalul ședinței conducerii PSD, ca tensiunea in relația cu Dragnea ar fi pornit de la faptul ca ea nu ar fi spus categoric ca nu candideaza la președinție, ceea ce nu este real, pentru ca a declarat in repetate randuri ca nu vrea sa intre in cursa pentru alegerile…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sambata ca ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar fi incercat sa o defaimeze pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei. "S-a afirmat si in Comitetul Executiv ca doamna prefect ar…

- Informații de ultima ora din Comitetul Executiv al PSD.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, joaca dur. Conform Romania TV, Firea a propus schimbabrea din funcție a ministrului Carmen Dan, dupa violenețele de la protestul diaspora din 10 august. Conform sursei citate, social-democrații vor…

- Reprezentanții PSD Mureș au anunțat, pe Facebook, ca sediul din Targu-Mureș al partidului a fost vandalizat azi-noapte. Potrivit PSD, mai multe borcane cu gem au fost aruncate in reclama luminoasa amplasata deasupra intrarii in sediu, care a fost și sparta.Reprezentanții partidului au depus…

- Primaria Capitalei si FCSB au incheiat o intelegere directa in luna noiembrie prin care clubul lui Gigi Becali asigura mentenanta gazonului de pe Arena Nationala. Cheltuielile i se reduc din chiria pe care o are de platit pentru a evolua pe cea mai mare arena a tarii. Gabriela Firea, contract…