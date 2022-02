Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea a declarat ca propunerile de solutii prezentate de liderul PNL Florin Citu, pe Facebook, precum reducerea TVA si a CAS-ului, sunt propuneri ale PSD, pe care partenerii de la PNL le-au respins inițial. Ministrul Familiei a afirmat ca partidele au o responsabilitate…

- Ministrul PSD al Familiei, Gabriela Firea, a declarat duminica, 12 februarie, intr-o conferința de presa, ca propunerea prezentata de liderul PNL, Florin Citu, de reducere a TVA-ului , a fost respinsa de liberali atunci cand social-democrații au avansat aceasta varianta in coaliție pentru TVA-ul la…

- Fostul premier Florin Cițu, președintele PNL și al Senatului Romaniei, vrea sa vina cu soluții pentru creșterea salariilor in Romania. Potrivit lui Cițu, reducerea CAS este cea mai buna soluție. Liderul PNL Florin Citu a postat, duminica, un mesaj pe Instagram, in care prezinta solutii pentru a creste…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a transmis, vineri seara, un mesaj de Craciun in care a afirmat ca 2021 a fost un an cu multe provocari, atat in plan personal, cat si in plan profesional. ”Cred ca e important sa fim toti mai toleranti”, a afirmat Citu in Ajunul Craciunului. Liderul liberal a citat din…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, dupa avizul pozitiv dat in comisiile reunite de buget-finanțe ale Parlamentului pe proiectul de buget pentru 2022, ca acestea reprezinta “un pas important” pentru proiectele noii instituții. Ministrul a anuntat,…