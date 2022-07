Stiri pe aceeasi tema

- ”Revenirea la reglementarea pietei energiei, propusa de noi, este o solutie care se impune dupa plafonarea si compensarea care sunt acum in vigoare. Ar aduce stabilitate, o scadere rapida a inflatiei, oprirea scumpirilor si implicit ar mentine puterea de cumparare. Si, cel mai important lucru, ar fi…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca aproximativ jumatate din teritoriul Uniunii Europene se confrunta in prezent cu riscul de seceta, in urma absentei prelungite a precipitatiilor si in timp ce continentul trece printr-un episod neobisnuit de canicula, informeaza Agerpres. Circa 46% din teritoriul UE…

- Confruntata cu scaderea livrarilor de gaze sin Rusia, Germania a luat o serie de masuri de urgenta pentru a-si asigura aprovizionarea cu energie. Printre aceste masuri se numara utilizarea sporita a centralelor pe carbune pentru a produce energie electrica, a anuntat duminica guvernul federal. „Pentru…

- In luna mai 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -11.2% fața de mai 2021, atingandu-se un nivel de 791.553 unitați. Pe primele cinci luni din 2022: – au fost inmatriculate un numar de 3.721.781 unitați, o scadere cu -13.7% fața de perioada similara din 2021. – au…

- Romania, Germania, Spania, Franta, Tarile de Jos, Portugalia si Suedia continua sa inregistreze dezechilibre excesive, a informat Comisia Europeana, in urma evaluarii existentei dezechilibrelor macroeconomice din 12 state membre selectate pentru analize aprofundate.

- Comisia Europeana (CE) a anuntat luni ca a evaluat existenta dezechilibrelor macroeconomice in 12 state membre UE selectate pentru analize aprofundate in Raportul privind mecanismul de alerta (RMA) din 2022. Șapte tari – Romania, Germania, Spania, Franta, Tarile de Jos, Portugalia si Suedia – continua…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a evaluat existenta dezechilibrelor macroeconomice in 12 state membre UE selectate pentru analize aprofundate in Raportul privind mecanismul de alerta (RMA) din 2022 si a concluzionat ca sapte tari - Romania, Germania, Spania, Franta, Tarile de Jos, Portugalia…

- Rețeaua de cale ferata a Romaniei este de aproximativ 1.000 de kilometri și este pe locul opt la cele mai mari din Uniunea Europeana, dupa Germania, Franța, Polonia, Italia, Marea Britanie, Spania și Suedia. In momentul de fața doar cateva sute de kilometri sunt modernizați și doar 37,5% electrificați.