Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, transmite un mesaj catre președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban in care reitereaza soluția PSD a unui ”Pact pentru sanatate” și solicita testare gratuita pentru toți contacții direcți sau indirecți. Citește și: Alexandru Rafila explica…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, a lansat, duminica seara, la Romania TV, o serie de acuze la adresa Guvernului Orban dupa protestele din Piața Victoriei."Avem deja doi miniștri infectați cu COVID-19. Inseamna ca și dumnealor au ignorat regulile. Așa ne-a spus premierul, ca se imbolnavesc…

- Gabriela Firea, candidat PSD in București la alegerile parlamentare, acuza masurile luate de Guvernul PNL și spune ca afaceriștii romani au primit o lovitura „ingrozitoare”.Citeste si: Ce il leaga pe Dan Barna de Elena Udrea, Dan Voiculescu, Victor Ponta, ba chiar de Adrian Nastase? „Au…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a spus, joi seara, la B1 TV, ca foarte puțini dintre romani s-au imunizat, in contextul epidemiei de coronavirus."Va trebui sa stabilizam, apoi sa scadem la nivelul 1500-2000. Limitarea numarilui de cazuri se face limitand raspandirea in comunitate. Citește…

- Rata incidentei cumulate de transmitere a COVID-19 la nivelul Capitalei este sub 1,5/1.000 locuitori, a declarat, joi, premierul Ludovic Orban contrazicandu-l in acest fel pe președintele Klaus Iohannis care s-a aratat ingrijorat de numarul mare de imbolnaviri din ultima perioada. Președintele Iohannis…

- "Am o singura mahhire, mai ales in ceea ce priveste ziua de ieri, este vizazi de presedintele Iohannis. Nu poti, indiferent de cat de mult isi doresti sa iasa un anumit candidat. Este nepermis sa transformi Cotroceniul in sediu de campanie pentru un anumit candidat. Toate lucrurile trebuie…

- Am primit rezultatul NEGATIV al testului Covid 19 efectuat in aceasta dimineata/ ma bucur pentru familia mea, prietenii si toti cei cu care am intrat in contact in aceasta perioada / ma rog ca Dumnezeu sa ne tina sanatosi pe toti! Este insa corect sa fac cateva precizari : 1. Campania…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dat startul campaniei ”Doneaza plasma, salveaza viața!”, o campanie prin intermediul careia oamenii care s-au vindecat de Covid-19 și accepta sa doneze plasma pentru cei bolnavi in prezent, vor primi un stimulent de 1000 de euro.Citește și: Klaus Iohannis…