- Realizarile primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, sunt "zero", la aproape un an de mandat, sustine senatorul PSD Gabriela Firea, potrivit Agerpres. "Mai are Capitala primar general? Se mai ocupa cineva si de problemele bucurestenilor? Au mintit, manipulat, au luat votul si acum intorc spatele…

- Fostul primar al Capitalei, senatorul Gabriela Firea, susține ca actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, a suspendat ajutorul pentru peste 60.000 de bolnavi cronici din București. Firea se intreaba daca ”primarul dreptei doarme liniștit”, avand in vedere ”cata suferința provoaca”. ”Ma intreb…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța, joi, bilanțul furtunii de miercuri seara din București: 122 de copaci rupți, 17 stalpi avariați și 45 de autovehicule avariate. „Pana la ora 6.00 au fost 196 de intervenții ale echipelor de intervenție. Avem 122 de copaci care s-au rupt,…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, marți seara, la Digi 24, despre Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, care inca nu a intrat in PNL, partidul care l-a susținut in caștigarea alegerilor din București. "Sunt nedumerit ca nu a intrat in PNL. Existau foarte mult variante. Sa fii membru al…

- Premierul Florin Cițu l-a atacat dur pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, la reuniunea PNL București, de sambata, la care se va alege președintele organizației. Premierul l-a criticat pe primarul general pentru ca a beneficiat de sprijinul PNL fara sa intre in partid și a spus ca la alegerile…

- Dupa ce a fost criticat in nenumarate randuri pentru frizura rebela, primarul general al Capitalei a decis sa adopte un „look” in concordanța cu funcția inalta pe care o ocupa in administrarea orașului. Nicusor Dan a explicat intr-un interviu pentru stirileprotv.ro ca a decis sa se tunda deoarece așa…

- „Pe gropile din asfalt am alocat o suma consistenta in bugetul pe care l-am votat in urma cu cateva saptamani. Imediat ce contractul este semnat, imediat ce vremea ne permite, o sa incepem sa actionam pe segmentul acesta. Undeva in doua luni estimez ca o sa fim bine cu strazile, cu remedierea gropilor…