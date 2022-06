Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, s-a lansat marti intr-un nou atac la Nicusor Dan, pe care il acuza ca in campania electorala se lauda ca va incepe consolidarea tuturor cladirilor afnate in clasa I de risc seismic, dar ”nu doar ca nu a inceput un santier, dar le-a blocat pe toate”. Ea…

- Gabriela Firea, fostul edil al Capitalei, aduce noi critici la adresa lui Nicusor Dan, pe care il acuza ca in campania electorala se lauda ca va incepe consolidarea tuturor cladirilor cu risc seismic, insa in prezent, spune social-democrata, „nu doar ca nu a inceput un santier, dar le-a blocat pe toate”.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, explica de ce tramvaiele cumparate de administratia locala a Capitalei pe bani europeni sunt mai lungi decat peroanele existente, el aratand ca a existat „un calcul bun” facut de fosta administratie atunci cand a depus cererea de finantare la Comisia Europeana,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, in urma unei adrese a Ministerului Familiei privind acordarea stimulentului financiar pentru constituirea familiilor, ca fostul primar Gabriela Firea, "ne-a lasat un buget cocosat de datorii".

- Gabriela Firea l-a insotit, azi, pe Aurelian Badulescu, pe care-l folosea ca sa insulte adversarii politici, la cununia civila. El a fost viceprimar al Capitalei, in mandatul lui Firea, iar acum este consilier municipal. Badulescu este celebru pentru circul pe care-l organiza in perioada in care Nicusor…

- Actorul Alexandru Arșinel a fost internat intr-un spital privat din București, dupa ce starea lui de sanatate s-a inrautațit brusc. Actorul are 82 și sufera de probleme cardiace. Medicii au decis sa-l interneze pe Alexandru Arșinel pentru investigații suplimentare, știind ca actorul are probleme cardiace.…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca in ultimii doi ani bugetele teatrelor din București au fost taiate drastic, iar unii dintre actori nu au mai fost platiți de luni bune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Dublarea prețului la gigacalorie este o lovitura pentru bucureștenii care toata iarna au avut caldura cu porția și care, cu siguranța, vor avea in continuare, intrucat modernizarea infrastructurii dureaza ani și ani. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, miercuri, cresterea tarifului…