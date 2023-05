Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a declarat in timpul Conferinței Județene de Alegeri a PSD Prahova ca echipa formata din aceasta, Ciolacu, Stanescu, Grindeanu iși doresc „foarte mult” sa se alature echipei guvernamentale și Radu Oprea, in calitate de ministru al Economiei.

- Aflata la Ploiesti, Gabriela Firea si-a declarat sustinerea pentru senatorul Radu Oprea in ceea ce priveste prezenta in viitorul Guvern Ciolacu. „Ne-am dori foarte mult sa se alature echipei guvernamentale in calitate de ministru al Economiei domnul senator Radu Oprea. Desi cu totii il stimam si il…

- Gaura din buget este de 24 de miliarde de lei, nu de 20 de miliarde, spune fostul ministru al Economiei, Claudiu Nasui.Dupa publicarea execuției bugetare pe primul trimestru, Claudiu Nasui spune ca „gaura din buget este de 24 de miliarde de lei, nu de 20 de miliarde cum ne mințeau”. „In fiecare luna…

- Sergiu Gaibu a fost numit in funcția de director al Agenției Naționale pentru Reglementare in Comunicații Electronice și Tehnologia Informații din data 20 aprilie, 2023 pentru un termen de 4 ani. Decizia a fost luata in cadrul ședinței a Guvernului.

- Politizarea acestei dispute teologice este o eroare, transmite fostul ministru al Economiei, actualul copreședinte ALDE Varujan Vosganian, dupa propunerea profesorului de la Cluj Adrian Papahagi de a schimba data Paștilor ortodoxe cu cele catolice, propunere care a starnit o dezbatere aprinsa in societatea…

- Rareș Bogdan a fost audiat, joi dimineața, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, in dosarul Romarm, conform unor surse, potrivit stirileprotv.ro. Rareș Bogdan s-a prezentat la DNA in calitate de martor, potrivit aceleași surse. La sfarșitul lunii martie, și fostul premier Ludovic Orban a fost…

- Un fost prim-ministru si un fost ministru al Economiei au fost pusi sub invinuire in dosarul privind concesionarea Aeroportului International Chisinau. Procuratura Anticoruptie anunta ca a finalizat urmarirea penala in cazul unui episod in aceasta ancheta.

- „Noi am semnat un document și in cei 148 de ani de existența ne-am respectat cuvantul dat și ințelegerile. Ne vom respecta ințelegerea care este destul de clara: PNL va ceda poziția de prim-ministru urmand sa obțina poziția de vicepremier, ministru al Finanțelor Publice, al Transporturilor și poziția…