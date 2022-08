Programele din domeniul asistentei sociale au primit 7,3 miliarde lei in plus la rectificarea bugetara, alocarea suplimentara fiind necesara pentru finantarea pana la sfarsitul anului a prestatiilor sociale, a anuntat ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea. “Romanii in situatii dificile primesc, in continuare, sprijin. Ne tinem promisiunea facuta tuturor copiilor, tinerilor si familiilor din Romania. Programele din domeniul asistentei sociale au primit 7,3 miliarde lei in plus la rectificarea bugetara. Alocarea suplimentara a fost necesara pentru finantarea pana…