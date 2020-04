Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Bucuresti, primarul general Gabriela Firea, a anuntat miercuri ca, in cazul in care Guvernul PNL nu va lua masuri, social-democratii vor adopta in Parlament un act normativ care sa permita parintilor sa ramana acasa, alaturi de copii,...

- "Parintii nu au cu cine sa lase copiii acasa. Pentru ca scolile sunt inchise. Guvernul PNL trebuie sa ia masuri urgente sa ajute parintii. Interesat doar de sondaje de opinie, Guvernul PNL a uitat - din nou - de romanii care au copii si care nu au in grija cui sa ii lase. Nu a luat in calcul niciun…

- Primarul general al Bucurestiului a anuntat ca urmeaza sa fie puse in aplicare masuri speciale pentru gestionarea economiei si pentru deschiderea scolilor din Capitala. "In momentul in care gestionam patru milioane de cetațeni este primordiala grija pentru ei și repornirea economiei. Cum a…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța masuri speciale pentru opiii cu parinți bolnavi de coronavirus și copiii medicilor, care in aceasta perioada nu pot avea parte de grija parinților lor."Am propus si Consiliul general a votat un proiect dedicat copiilor care ar putea ramane singuri…

- Parintii care vor sa beneficieze de noua lege privind acordarea unor zile libere parinților pentru supravegherea copiilor, in situația inchiderii temporare a unitaților de invațamant, vor putea primi cel mult 185 lei pe zi, transmite avocatul Victor Stanila.Marti, 17 martie 2020, intra in…

- Primarul orasului Voluntari, Florentin Pandele, a vorbit la Adriana Nedelea LA FIX despre candidatura pentru cel de-al saselea mandat in fruntea Voluntariului.Edilul din Voluntari, aflat din 2000 la carma orasului de langa Bucuesti, nu stie daca va mai candida pentru inca un mandat."Sunt primar din…

- Parintii vor putea sa vada cu cine stau de vorba copiii lor pe aplicatia Messenger, dezvoltata de compania Facebook, gratie unor instrumente imbunatatite de control, concepute pentru a-i proteja mai bine pe tinerii utilizatori in mediul online, informeaza marti PA. Reteaua de socializare a anuntat mai…