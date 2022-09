Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat ca Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, acum ministrul Familiei, nu poate candida și pentru un nou mandat la Primaria Bucureștiului, și la prezidențiale, deoarece ambele alegeri sunt in același an. Cum alegerile locale și cele prezidențiale sunt ambele in 2024, e clar ca va fi „candidatul și locul”, a spus liderul social-democraților. Ciolacu a mai afirmat ca din discuțiile pe care le-a avut cu Firea a ințeles ca aceasta iși dorește un nou mandat la Primaria Capitalei. „O susțin impreuna cu toți colegii pentru un nou mandat la Primaria…