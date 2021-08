Firea: Primăria București vrea să cumpere autobuze la suprapreț Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea spune ca primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, vrea sa plateasca aproape 740.000 de euro pentru un autobuz electric de 12 metri, desi in urma cu doi ani, in Cluj-Napoca, un astfel de autobuz a costat aproximativ 570.000 de euro. „Noul primar din Bucuresti vrea sa plateasca aproape 740.000 de euro pentru un autobuz electric, lung de 12 metri! Nimeni nu pare deranjat! Sau scandalizat! Ministerul Dezvoltarii tocmai a cumparat 56 de autobuze electrice, lungi de 18 metri, cu aproape 750.000 de euro bucata, produse in Turcia, dar nimeni nu mai tipa! Da,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

