Intrebata daca ea crede ca ar putea fi afectata o noua candidatura a sa la Primaria Capitalei, dupa sedinta CExN a PSD de sambata, Firea a raspuns: "In primul rand, nu stiu daca mai candidez. In al doilea rand, daca voi candida, am optiunea fireasca si onorabila de a fi tot candidatul Partidului Social Democrat. Daca PSD va vota sa nu ma mai sustina si voi dori si voi considera ca este bine sa candidez, pot sa candidez si independent". Totodata, Firea a precizat ca la sedinta CExN i s-a cerut sa nu uite ca a candidat "pe lista de partid" la conducerea Primariei Capitalei. "Sa nu uitam faptul…