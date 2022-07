Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca in mandatul sau a elaborat un proiect de realitare pentru Parcul Cișmigiu, dar organizația ”Salvați Bucureștiul”, care era condusa de Nicușor Dan a atacat proiectul in instanța. Ulterior, Nicușor Dan a ajuns primar al Capitalei, iar parcul de…

- Imaginea Parcului Cișmigiu, aflat la doi pași de sediul Primariei Capitalei, a devenit cu totul dezolanta, in ultima vreme, lucru pe care l-au remarcat mulți dintre bucureștenii care au vrut sa dea o tura de parc, sa se plimbe și sa mai scape de caldura orașului. Fostul primar al Capitalei, social-democrata…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, afirma intr-o postare pe Facebook ca Parcul Cismigiu a ajuns o rusine doar din vina lui Nicusor Dan, si ca actualul edil a sapat o groapa pentru Firea, dar a cazut singur in ea. Firea aminteste ca in anul 2019, consilierii generali au aprobat un amplu proiect…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, considera ca Nicusor Dan este unicul responsabil pentru modul in care arata Parcul Cișmigiu. Ea a precizat ca edilul „a sapat o groapa pentru Firea, dar a cazut singur in ea”, in urma cu trei ani, cand Firea conducea PMB și voia sa reabiliteze Cișmigiul, dar…

- Primarul General al Capitalei Nicușor Dan a anunțat, miercuri, pe Facebook ca a semnat dispoziția de demolare a Cathedral Plaza, cladire construita langa Catedrala Romano-Catolica de pe strada general Berthelot. Edilul spune ca astfel, municipalitatea va pune in aplicare o decizie a instantei, prin…

- Gabriela Firea s-a lansat, joi, intr-un nou atac la adresa primarului Capitalei, Nicusor Dan, precizand ca actualul edil, dar si „USR Bucuresti, PNL Bucuresti si omul politic de trista amintire Ludovic Orban sunt singurii vinovati pentru starea jalnica” in care a ajuns Capitala.

- Primarul General al Capitalei, Nicusor Dan, afirma, intrebat daca, in virtutea colaborarii de la guvernare, se asteapta ca PNL sa o sustina pe Gabriela Firea la viitoarele alegeri locale pentru functia de primar general, ca „este o discutie daca Gabriela Firea va fi sustinuta de PSD”. Fii…

- Gabriela Firea l-a acuzat luni pe primarul general Nicusor Dan, ca ”nu e in stare sa construiasca nimic”, intrucat lucrarile de consolidare a Pasajului Unirii, ce vor incepe din 20 iunie, le-a “pasat” Primariei Sectorului 4, cu toate ca Primaria Capitalei era responsabila de ele. In replica, Nicușor…