Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei, senatoarea PSD Gabriela Firea, a dezvaluit in premiera la Kanal D, in emisiunea lui Denise Rifai, ca a fost amenințata cu moartea de fostul șef pe linie de partid, Liviu Dragnea. „V-a amenințat Liviu Dragnea cu moartea?”, a chestionat-o Denise Rifai. „M-a amenințat”, a raspuns…

- „V-a amenintat Liviu Dragnea cu moartea?” este una dintre cele 40 de intrebari pe care Gabriela Firea le-a primit la emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D. ”M-a amenințat”, a raspuns senatoarea PSD, care a mai fost intrebata și „De ce nu ati rezolvat problema traficului din Bucuresti?”, „Va temeti…

- „V-a amenintat Liviu Dragnea cu moartea?” este una dintre cele 40 de intrebari pe care Gabriela Firea le-a primit la emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D. ”M-a amenințat”, a raspuns senatoarea PSD, care a mai fost intrebata și „De ce nu ati rezolvat problema traficului din Bucuresti?”, „Va temeti…

- Fost consilier local din partea PSD in comuna natala, Ștefaneștii de Jos, in perioada 2008-2011, Adrian Minune a spus ca a facut cea mai mare greșeala a sa implicandu-se in politica și a declarat apoi ca nu a facut trafic de droguri, deși a fost cercetat in acest sensIn 2008, Adrian Minune a candidat…

- Liderul social-democraților a declarat in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” ca pe vremea fostului lider Comitetul Executiv al partidului ajunsese un „pluton de execuție”.Președintele PSD, Marcel Ciolacu, are un mesaj pentru Liviu Dragnea, cel care incearca in aceste zile sa obțina eliberarea…

- Marcel Ciolacu a vorbit despre prabușirea Vioricai Dancila, dupa ce a pierdut alegerile prezidențiale, la emisiunea ”40 de intrebari cu Denise Rifai” de la Kanal D. De ce a demisionat Viorica Dancila din PSD ”A facut o greșeala imensa”, a spus actualul președinte PSD. Marcel Ciolacu, președintele PSD,…

- Șeful PSD este invitatul de marți seara al emisiunii ”40 de intrebari cu Denise Rifai” de la Kanal D. „Ar fi Ludovic Orban un premier mai bun decat Florin Cițu?”, „Ați tradat-o pe Viorica Dancila pentru a prelua puterea PSD?”, „Ați obținut ilegal certificatul de luptator al Revoluției din 89?”, „Va…

- Theodor Stolojan este invitatul emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai” marți, 18 mai, de la ora 23.00, la Kanal D. Acum in varsta de 77 de ani, Theodor Stolojan a avut o cariera politica impresionanta – ministru de finanțe, premier al Romaniei, senior economist la Banca Mondiala, președinte de…