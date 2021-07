Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, senator PSD, il ataca in termeni duri pe Ludovic Orban, președintele PNL, in contextul alegerilor de la liberali. Ea ar vrea ca din toamna Orban sa fie „o amintire” in politica dambovițeana. „In goana dupa funcții și privilegii, unii oameni politici iși uita datoria fața de…

- "Alegerile acestea sunt despre viitorul PNL. Despre ce va insemna PNL in urmatorii ani. Trebuie sa avem curajul sa ne uitam in trecut si sa vedem ce nu a mers bine. Sa nu bagam sub pres. Azi suntem aici datorita parteneriatului cu Klaus Iohannis. PNL nu e cel mai mare partid politic din Romania. Am…

- Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, acuza ca administrațiile USR din Capitala sunt dezastruoase și ca situația e de departe mai revoltatoare decat pe vremea cand primar era Gabriela Firea. Caramitru folosește cuvinte dure la adresa colegilor sai de partid despre care spune…

- Gabriela Firea l-a atacat puternic pe Nicusor Dan, pe care l-a poreclit „Plicusor Ban”, din caza ca a inceput prea tarziu deratizarea in parcurile din Capitala. Fosta primarita a adaugat ca actuala administratie se foloseste de companiile municipale infiintate de ea. ”In ceasul al 12 lea, de frica sa…

- Proiectul de hotarare a fost adoptat cu 51 de voturi „pentru” si o „abtinere”. Hotararea a fost votata cu un amendament formulat de primarul general - Nicusor Dan.A fost scandal in ultimele zile pe aceasta tema. Fostul edil al Capitalei a acuzat faptul ca nu s-au mai facut deratizari de 4 luni in București.…

- Gabriela Firea, a reacționat sarcastic pe Facebook, dupa ce deratizarea și dezinsecția din București au fost din nou respinse. „Capitala s-a umplut de șobolani, țanțari, capușe și alte daunatoare, di...

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, trage un semnal de alarma și ii transmite lui Nicușor Dan ca ar trebui sa se ocupe urgent de problema capușelor din Capitala, asta pentru ca peste 100 de copii și adulți s-au prezentat la spital mușcați de capușe. ”Peste 100 de copii și adulți s-au…

- Gabriela Firea: „In ultimele 7 luni, am vazut cu mahnire cum se alege praful de multe proiecte inițiate de mine și echipa mea, printre care și unul dintre proiectele mele de suflet pentru București: ansamblul de locuințe sociale din Bulevardul Prelungirea Ghencea, nr. 322-326, lasat acum de izbeliște.Noul…