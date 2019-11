Primarul general, Gabriela Firea, i-a recomandat "mai multa atentia la exprimare" prim-ministrului Ludovic Orban, dupa ce a acesta a declarat ca social-democratii ar trebui ''sa se ascunda in munti".



"Este chiar ceea ce a grait ieri, cu subiect si predicat, noul premier! Barbat de stat, cica! Si democrat, pe deasupra! Asadar, domnul Orban ar vrea ca 'pesedistii' sa se ascunda in munti, probabil de frica celor din PNL, care au fost nu demult indemnati de acelasi personaj sa le dea cu batele in cap. Pe unde-i prind! Ce tot atatea salarii si pensii marite!? Ce tot atata…