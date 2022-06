Firea: Numărul de locuri pentru studenți în tabere majorat la 3.500 Numarul de locuri pentru studenti in tabere va fi majorat de la 2.300 pana la 3.500, iar numarul de serii de la patru la sase, a anuntat, duminica, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, subliniind ca va propune si sa fie indreptata „nedreptatea” facuta acestora prin renuntarea la biletele gratuite la transportul cu trenul. „Tocmai am incheiat o noua intalnire cu reprezentantii tinerilor din Romania. Am stabilit clar ca ne vom revedea si in perioada urmatoare, impreuna cu alte organizatii si asociatii. In fiecare luna, ne intalnim sa lucram impreuna. Am vrut neaparat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

