- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a ales sa intre in razboi cu liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru ca a simțit ca „i se pregatește șnurul negru”, simbol, candva, al mazilirii domnilor in Țarile Romane, a comentat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Ea știe ca Dragnea o va sugruma…

- Ultimele declarații ale principalilor actori politici, dar și mișcarile nedeclarate generate de aceștia, precum și o discuție pe care am avut-o in particular cu Gabriela Firea, ma determina sa ma gandesc la cateva ipoteze care, aparent cel puțin, sunt de-a dreptul fulminante. Ele ii vizeaza pe primii…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat ca a vorbit, dupa sedinta Comitetului Executiv al partidului, cu comisarul european Corina Cretu, iar aceasta i-a spus ca regreta discutia cu primarul Capitalei, Gabriela Firea.

- Daca exista zicala „Ulciorul care merge de prea multe ori la apa, ori se sparge ori se crapa”, ar trebui sa existe si contrariul „Ulciorul nu se sparge cand vrea apa”. Dar intelepciunea populara a avut, si are, un caracter univoc. Nu s-a mai nascut contra-zicala „Ulciorul nu se sparge cand vrea apa”.…

- CExN al PSD a stabilit, sambata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru functia de presedinte in 11 organizatii judetene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind si organizatia PSD Bucuresti condusa de primarul Capitalei, Gabriela Firea, scrie Mediafax.

- Tensiunile dintre Gabriela Firea și Liviu Dragnea ating cote nebanuite. Public, Gabriela Firea nu a dorit sa spuna care sunt nemulțumirile, dar a precizat ca in cadrul partidului, cel mai probabil la proxima ședința a Comitetului Executiv, va explica ceea ce o nemulțumește. Tensiunile au izbucnit…

- Primele imagini din ziua cea mare a lui Valentin Dragnea au surprinse momentele din sediul Primariei, acolo unde fiul liderului PSD s-a cununat civil cu Gina Alexandra. De remarcat este faptul ca fosta sotie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, nu apare in niciun cadru. Mama lui Valentin Dragnea,…

- • Raed Arafat deschide topul increderii Raed Arafat conduce lista persoanelor de incredere in Romania, arata un sondaj Sociopol, facut public miercuri, chiar in ziua dezbaterii și votarii primei moțiuni de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Potrivit acestuia, pe locul doi este primarul Capitalei,…