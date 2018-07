Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii de cladiri din Capitala vor fi amendati intre 5.000 si 8.000 de lei daca nu vor reabilita fatadele imobilelor detinute, potrivit unui proiect al Primariei Capitalei, votat, joi, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

- "Anuntul de cumparare locuinte de serviciu pentru personalul medical a fost publicat pe site-ul www.pmb.ro, la rubrica 'Anunturi'. Procedura a fost reluata, intrucat in prima etapa ofertele depuse de agentii economici nu au respectat prevederile din caietul de sarcini", se arata intr-un comunicat…

- Primaria Capitalei va rectifica bugetul pe anul acesta si va aloca aproximativ 18 milioane de lei pentru construirea, amenajarea sau reparatiile a 166 de biserici din Capitala. In urma acestei rectificari bugetare, in total, in anul 2018, vor fi alocate, pentru lacasurile de cult peste 63 de milioane…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a revenit, marti, cu un nou material video in care face un bilant triumfalist al primilor doi ani de mandat. Dupa ce a trecut in revista investitiile in infrastructura rutiera si cele in sanatate, ambele ironizate in spatiul public, chiar si de oameni din…

- Studiul de oportunitate pentru achizitionarea celor 100 de autobuze electrice din fonduri europene a fost aprobat miercuri de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), municipalitatea sperand ca vehiculele sa intre in circulatie la sfarsitul anului viitor. Potrivit news.ro, suma totala…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat tarifele de exploatare a parcarilor din Bucuresti, tarife care pot ajunge la 10 lei pe ora, cu TVA, in zona centrala a Bucurestiului. In prezent, parcarile publice din Capitala au un tarif de 1,5 lei pe ora.Citeste si: SCANDAL la…

- Proiectele de hotarare prin care Primaria Municipiului Bucuresti vrea sa reabilitaze termic sute de blocuri din trei sectoare ale Capitalei au fost aprobate, joi, de catre consilierii generali. Potrivit proiectelor aprobate, primaria va transfera de la sectoarele 3, 4 si 6 ale Capitalei…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va supune votului in sedinta de vineri regulamentul pentru curatenia din Centrul Vechi, printre masurile impuse numarandu-se colectarea selectiva a deseurilor, doar in saci de plastic si in zile diferite si doar intr-un anumit interval, dimineata.