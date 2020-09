Stiri pe aceeasi tema

- "Gabriela Firea greseste atunci cand cauta vinovati pentru infrangerea de la Capitala altundeva decat in propriile decizii! Alianta care putea sa-i mai aduca un nou mandat de primar general a fost refuzata chiar de ea. Nu putem acum sa acceptam falsificarea adevarului doar pentru ca dna Firea sa-si…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a pierdut funcția de primar general in fața lui Nicușor Dan, a declarat marți ca atat ea cat și colegii sai de la sectoare, au fost afectați de campania negativa și total mincinoasa din online, precizand ca ea a facut campanie pozitiva, in care și-a prezentat…

- Documente atasate: Lista actualizata REZULTATE ALEGERI LOCALE 2020. Date de ultima ora de la Biroul Electoral Central despre alegrile de la Primaria Capitalei. Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR PLUS, a obtinut 42,78% dintre voturi pentru functia de primar general al Capitalei,…

- Candidatul PNL- USR PLUS la Primaria Capitalei a obtinut 41,82% din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul in functie Gabriela Firea, are un scor de 37,4%, indica datele provizorii dupa numararea a peste 90% din voturi,

- "Voluntariul nu este frauda lui Pandele. Nu mai pot sa stau linistit cand se ridica acest monstru. Aceasta distrugere a Romaniei care este USR-PLUS. Daca castiga Nicusor Dan este distrugerea Bucurestiului. Romania nu mai trebuie sa fie condusa din afara Romania este a romanilor. Nu e posibil sa vina…

- Nicusor Dan, candidat sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, a afirmat duminica, intr-o conferinta de presa, ca la scrutinul din 27 septembrie votantii au de ales intre "Firea la Primarie" sau "Firea la puscarie".El a sustinut ca, in prezent, in municipalitatea bucuresteana exista…

- Traian Basescu crede ca Alianța PNL – USR-PLUS este pe punctul de a pierde alegerile in Capitala și considera ca acest eventual eșec s-ar putea produce din cauza faptului ca PMP a fost scos din alianța. Basescu susține ca daca Nicusor Dan ar fi un tanar, l-ar compatimi pentru naivitate, dar pentru ca…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca Nicușor Dan are in avea in plan sa inchida ”cateva” dintre spitalele din Capitala. Firea arata ca va lupta pana la ultima picatura pentru ca acest lucru sa nu se intample.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi, in ultimele 24 de ore: 1713…