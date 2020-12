Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana recomanda ca slujbele de Craciun sa se desfașoare online. Miercuri, instituția va publica un proiect numit "Nu adunarilor pentru liturghii de Craciun", prin care recomanda inlocuirea liturghiilor de Craciun fața in fața cu slijbe online sau televizate. Proiectul face parte din masurile…

- Comisia Europeana recomanda inlocuirea liturghiilor de Craciun fața in fața cu „inițiative online sau televizate”. Recomandarile fac parte dintr-un proiect ce va fi publicat miercuri. „Nu adunarilor pentru liturghii de Craciun" - este invitația cuprinsa in proiectul Comisiei Europene, care va fi publicat…

- Nu exista credința online și credința televizata, spune prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea despre recomandarea Comisiei Europene de inlocuire a slujbelor de Craciun cu inițiative online sau...

- Nu exista credința online și credința televizata, spune prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, despre recomandarea Comisiei Europene de inlocuire a slujbelor de Craciun cu inițiative online sau televizate. „Nu exista credința online și credința televizata. Eu sunt pentru respectarea regulilor…

- Comisia Europeana recomanda inlocuirea liturghiilor de Craciun fața in fața cu „inițiative online sau televizate”. Recomandarile fac parte dintr-un proiect ce va fi publicat miercuri. Citește și: SCANDAL la Arcul de Triumf: Codruța Cerva SE CEARTA cu jandarmii care vor sa o AMENDEZE/ Un fost…

- "Nu adunarilor pentru liturghii de Craciun" - este invitatia cuprinsa in proiectul Comisiei Europene, care va fi publicat miercuri, legat de masurile anti-Covid pentru sarbatori, scrie Corriere della Sera. Comisia Europeana cere "luarea in considerare a evitarii ceremoniilor religioase cu adunari mari…

- "Comisia Europeana confirma ca apelurile noastre pentru redeschiderea școlilor au fost justificate și ca incapațanarea Guvernului Orban de a inchide toate școlile din Romania risca sa compromita total educația elevilor." a fost mesajul reiterat de Gabriela Firea, vineri, dupa o serie de discuții cu…

- "In primul rand acele proiecte care sunt ilegale vor inceta. Proiectul privind stimulentul pentru donarea de plasma este ilegal, pentru ca si in Romania si in Uniunea Europeana, sa-i stimulezi financiar pe cei care doneaza sange este ilegal. De ce este aceasta politica? Pentru ca incurajezi…