Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat ca formatiunea pe care o conduce poarta discutii in vederea crearii unei aliante electorale alaturi de USR PLUS si PMP, pentru sustinerea candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei. "Da, sigur, exista o discutie privitoare la sustinerea lui Nicusor Dan. In ceea ce ne priveste pe noi, am luat deja decizia de sustinerea a lui Nicusor Dan. Din cate stiu si USR PLUS a luat decizia, am avut o discutie si cu presedintele PMP, care s-a aratat deschis discutiilor pentru o alianta in vederea sustinerii lui Nicusor Dan ", a declarat Ludovic Orban,…