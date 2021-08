Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea spune ca primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, vrea sa plateasca aproape 740.000 de euro pentru un autobuz electric de 12 metri, desi in urma cu doi ani, in Cluj-Napoca, un astfel de autobuz a costat aproximativ 570.000 de euro. "Noul primar din Bucuresti…

- Nimic nu se face in București, nimic nu mișca in Capitala, acuza fostul edil Gabriela Firea, prim-vicepreședinte PSD. Ea afima ca pe primarul general al Capitalei il cheama, de fapt, „Nimicușor...

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, sambata, ca o sustine pe Violeta Alexandru la sefia organizatiei PNL Bucuresti, mentionand ca aceasta este "o profesionista in administratie" si "a pus binele public si binele partidului inaintea propriei persoane". "Nu cred ca ne putem imagina ce ar fi insemnat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca daca nu si-ar fi asumat raspunderea de a face intelegere cu USR PLUS si de a impune candidatul la Primaria Capitalei sustinut de liberali, Nicusor Dan, Gabriela Firea ar fi castigat alegerile locale in Bucuresti. Pe de alta parte, Florin Cițu spune…

- „Am platit zilele trecute ajutorul pentru nou-nascuti, pentru mai multe luni restante. In acest moment, avem restante la ajutorul pentru nou-nascuti si ajutorul pentru femei insarcinate pe lunile martie, aprilie si mai. Reusim sa insanatosim bugetul in ritmul pe care ni-l permit incasarile si pana la…

- Senatoarea PSD, Gabriela Firea a comentat in cadrul emisiunii "Subiectiv" de la Antena 3, felul cum primarul general al Capitalei pare sa deturneze atentia opiniei publice de la problemele reale punand mai mult accent pe frizura decat pe solutii. „Sincer, nu ma intereseaza deloc freza domnului…

- In septembrie aul trecut, cu doua saptamani inainte de alegerile locale, Rotary Construcții SRL București, societate care intrase voluntar in insolvența in iunie, a primit din partea Primariei Generale lucrari de anvelopare a unor blocuri din sectorul 6, in valoare totala de 29,08 milioane lei, fara…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca a depus la DNA o plangere referitoare la un prejudiciu important, estimat a fi de ordinul catorva milioane de euro: „Fiind vorba de cimitirele din București, aceasta schema infracționala e cu atat mai cinica”, conform News.ro. „Am depus…