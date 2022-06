Gabriela Firea, ministru al Familiei și fost primar al Capitalei, il acuza pe primarul general Nicușor Dan ca nu e in stare sa construiasca nimic și, in loc sa caute soluții, prefera sa scape de proiecte esențiale pentru București. „Un primar gospodar face, acționeaza, cladește pentru locuitori, nu paseaza raspunderea! Primarul general Nicușor Dan nu e in stare sa construiasca nimic și prefera sa «arunce» la sectoare marile lucrari de investiții. In loc sa caute soluții, Nicușor Dan prefera sa scape de proiecte esențiale pentru București. Nu e ințelepciune, ci fuga de raspundere!”, a scris Gabriela…