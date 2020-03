Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Gabriela Firea cere demisia ministrului Mediului dupa ce municipaliatatea a primit amenda pentru poluarea din București. Firea spune ca de fapt, ministrul Mediului, Costel Alexe, ascunde adevaratul vinovat, ministerul Economiei, cel care gestioneaza CET-ul care ar fi poluat...

