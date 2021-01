Stiri pe aceeasi tema

- Inca o dovada a minciunilor pe banda rulanta! Primarul dreptei unite in rele a lansat astazi o noua minciuna grosolana. Ascunde faptul ca totul este blocat in Primaria Capitalei, lucrari, investiții, documente, prin ieșiri fulminante in care minte și dezinformeaza cu nerușinare. Dar, disperat…

- Gabriela Firea ii acuza pe Ludovic Orban și pe Nicușor Dan de promisiuni false, facute doar in scop electoral: "Plicușor Ban și Orban Sica Mandolina - a tunat și i-a adunat! Gogoși, manipulari, exagerari, cinism și nepasare fața de oameni. Se incurca in propriile minciuni." a scris aceasta joi, pe pagina…

- Vlad Voiculescu a anuntat, luni, ca a facut sesizari impotriva unor concursuri organizate rapid, dupa alegeri, pentru ocuparea unor posturi administrative in ASSMB, toate fiind oprite. ”Oamenii numiti fara concurs in fruntea institutiilor de catre Gabriela Firea au incercat sa-si securizeze pozitiile”,…

- Situatie incredibila la Primaria Capitalei. Compania care vindea Mr Pink, celebra bautura a iubitului Monicai Gabor, tocmai a primit un contract de 2 milioane de euro de la Gabriela Firea. Contract de milioane de euro, fara licitatie, primit de la Firea In urma cu cativa ani, compania Eco Green Light…

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, referitor la auditul la Primaria Capitalei, ca nu este o noutate ca situatia financiara a PMB este dificila si asta inseamna ca „din pacate, domnul Orban nu a vrut sa ma creada pe cuvant”. Ea a explicat ca a formulat multe adrese catre seful Executivului…

- „Primaria Municipiului Bucuresti a atribuit contractul privind achizitia a 100 de troleibuze noi Asocierii turco-germane Bozankaya Otomotiv Marina Imalat Ithalat Ve Ihracat A.S. - Sileo Gmbh, care, potrivit prevederilor contractuale, trebuia sa prezinte certificatul de omologare dupa semnarea contractului.…

- Tribunalul București a admis recent acțiunea in justiție depusa de USR și a anulat o hotarare a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) din iulie 2019, privind proiectul de reabilitare peisagistica a Parcului Cișmigiu, informeaza Agerpres. Avocatul Dumitru Dobrev, membru al USR, a anunțat…