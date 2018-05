Stiri pe aceeasi tema

- Un concept inedit ia cu asalt Romania. Este vorba de prima camera antistres care se va deschide, in premiera, in țara noastra și care vine la pachet cu o metoda nonconformista de alungare a stresului, inamicul principal al secolului in care traim. Primul anger room din Romania propune o metoda eficienta,…

- Gabriela Firea i-a raspuns imediat presedintelui Klaus Iohannis, care s-a plans de traficul infernal din Bucuresti, asa cum, de altfel, se plang mai toti bucurestenii. “Sa inteleg ca se doreste un schimb de job-uri, domnul presedinte si-ar dori un schimb de job-uri, sa vina la Primarie, iar eu la Presedintie?”,…

- Klaus Iohannis a primit sprijinul PNL pentru a candida la functia de presedinte al Romaniei la alegerile din toamna anului viitor. Sondajele de opinie arata ca acesta se bucura de cea mai mare apreciere din partea romanilor. Conform unui sondaj realizat de cei de la Sociopol, Klaus Iohannis este…

- Gabriela Firea a facut un apel catre colegii de partid, dupa congresul care se presupune ca a transat apele in PSD. Presedintele organizatiei regionale PSD Bucuresti-Ilfov sustine ca eventuale tabere in cadrul partidului ar face mult rau intregii organizatii. Firea vine in acest sens si cu un mesaj…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a ajuns la Congresul PSD de la Sala Palatului, iar primul mesaj transmis a fost unul de unitate, un apel la calm. De asemenea, Firea s-a referit si la viitorul presedinte al PSD, desi azi nu se pune in joc functia ocupata de Liviu Dragnea."Eu…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a postat, joi, o fotografie facuta in timp ce le oferea flori jurnalistelor acreditate la Cotroceni. „8 Martie, o zi speciala in care daruim cu placere flori femeilor si le aratam, o data in plus, respectul si pretuirea noastra. La multi ani!”, a scris…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare…

- Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, a comentat pe rețeaua de socializare, reacțiile rautacioase ale celor care au acuzat-o pe Gabriela Firea ca a inchis școlile din cauza vremii. „Va vine sa credeti sau nu, mai sunt si copii care merg la scoala sau la gradinita cu autobuzul/microbuzul…