Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, spune ca Romania nu cunoaște, in momentul de fața, cifrele reale privind numarul de infectari de coronavirus, pentru ca nu se testeaza suficient, iar masurile care se iau nu sunt in concordanta cu situatia reala."La inceputul lui martie am fost…

- ”Hotararea Comitetului Municipal spune ca incepand cu data de 15 toate parcurile si gradinile publice se deschid. Nu se face exceptie: loc de joaca, loc de luat de masa, loc de jucat table. Tot spatiul se redeschide publicului. (…) Regulile de convietuire in timp de epidemie au fost comunicate. Din…

- Primarul general Gabriela Firea a anunțat deschiderea „celui mai mare spital modular din țara”, unde pot fi tratați 500 de pacienți care au forme ușoare de COVID-19. Unitatea sanitara este construita sub forma unei Secții externe in curtea Spitalului „Victor Babeș” din București „Inauguram astazi (vineri…

- Gabriela Firea spune ca va propune redeschiderea parcurilor si cimitirelor din Capitala, insa nu e de acord cu redeschiderea creselor si gradinitelor. „Voi propune Comitetului Municipal pentru Situatii...

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca mai multe persoane au sunat-o, de 1 Mai, si i-au spus ca asociaza munca cu ea. "Daca reusesc, la finalul acestui mandat, sa imprim, cat se poate si acolo unde am posibilitatea, cultura muncii facuta cu seriozitate, pentru mine nu este putin lucru", spune…

- Gabriela Firea anunta ca traficul a crescut semnificativ in Bucuresti in ultima perioada, inregistrand un procent de crestere de aproape 20%. Primarul General ii roaga pe bucuresteni sa stea in continuare...