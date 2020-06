FIREA, mesaj lacrimogen: ”Le cer iertare copiilor mei” Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat, marți, un bilanț succint al mandatului sau, intr-o postare pe Facebook: „Nu renunț, am facut multe, mai am multe de continuat și inceput”. „Pe vremea cand lucram in televiziune, am realizat și emisiunea . A fost ceva de munca la ea. Cine putea sa știe ca soarta ma va duce chiar la Primarie? Și aici, aceeași poveste: multa munca, implicare, dorința de a debloca și finaliza proiecte. Lucru pana seara tarziu. Le cer iertare copiilor mei pentru ca sunt o mama mereu in viteza. Nu știu cat mai suporta soțul absența mea din familie. Am vrut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

