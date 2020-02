Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca a obtinut sprijin din partea parlamentarilor PSD pentru a fi respins proiectul PNL prin care se interzice Primariei sa plateasca subventia la apa calda si caldura.Citește și: Sustinere reciproca Firea-Ciolacu: 'Un lider care sa…

- Gabriela Firea a avut joi seara, dupa anuntul presedintelui Klaus Iohannis, o interventie telefonica televizata, in care a explicat strategia PSD in perioada imediat urmatoare. Primarul general Gabriela Firea a anuntat, joi, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Ludovic Orban…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca a fost in imposibilitatea de a acorda integral stimulentele persoanelor cu handicap, pentru ca banii nu au venit de la Guvern. "La sfarsitul anului trecut, am fost in imposibilitatea de a putea plati toate prestatiile sociale, toate sumele…

- Primarul general Gabriela Firea a facut anunțul inceputului de an in politica, spunand ca este pregatita pentru o noua candidatura. "Candidez pentru un nou mandat de primar general. Consider ca mi-am facut datoria. Am inceput noi proiecte și vreau sa le finalizez. Doar copiii mai mari imi spun sa…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea l-a ironizat, luni, pe premierul Ludovic Orban, pentru porecla "Mandolina". Ea a marturisit ca ii place sa cante, insa acasa si nu la birou, cum, spune aceasta, o facea seful Execitivului cand era ministru si viceprimar. Gabriela Firea l-a criticat pe premierul Ludovic…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost aleasa, luni, in functia de presedinte al organizatiei PSD Bucuresti in cadrul unei conferinte extraordinare desfasurata la Sala Dalles.Votul a fost acordat in unanimitate de cei 177 de delegati cu drept de vot prezenti la eveniment. Secretarul…

- ​​Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) s-a autosesizat dupa ce Gabriela Firea a afirmat ca biroul lui Ludovic Orban, în vremea când era viceprimar, era „ca un bar de negri”, a declarat pentru HotNews.ro, președintele instituției Asztalos Csaba. Primarul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca, joi, consilierii generali vor vota asupra unui proiect de hotarare prin care compania municipala Termoenergetica va prelua atribuțiile RADET, in urma declararii falimentului Regiei de catre Curtea de Apel București, anunța MEDIAFAX.Citește…