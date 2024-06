Stiri pe aceeasi tema

- "161.761 de bucureșteni m-au votat duminica și le mulțumesc din tot sufletul pentru ca au crezut in mine, in echipa mea și in soluțiile propuse de noi. Sunt convinsa ca m-au votat cu mintea, inima, credința și empatia lor, așa cum i-am rugat in campanie. O campanie mult prea scurta, fața de nevoia de…

- Rezultate exit poll alegeri locale 2024 Primaria Capitalei. Potrivit rezultatelor partiale prezentate de CURS-Avangarde in exit-poll-ul pentru alegerile locale din Bucuresti, Nicușor Dan i-a invins pe Gabriela Firea și Cristian Popescu Piedone si a caștigat Primaria Capitalei pentru a doua oara. Primele…

- Primele rezultate privind voturile din București au aparut pe surse. Nicușor Dan a obținut 37% din voturile exprimate de bucureșteni pana la ora 12.00, transmite Pro Tv Principala sa contracandidata, Gabriela Firea, a fost votata de 26% dintre alegatori, iar pe poziția a treia se situeaza Cristian Popescu…

- Primele rezultate privind voturile din București au aparut pe surse. Nicușor Dan a obținut 37% din voturile exprimate de bucureșteni pana la ora 12.00, transmite Pro Tv Principala sa contracandidata, Gabriela Firea, a fost votata de 26% dintre alegatori, iar pe poziția a treia se situeaza Cristian Popescu…

- Gabriela Firea a anunțat! „Accept orice invitație, din partea societații civile, a televiziunilor sau a radiourilor, de a participa la o dezbatere pentru viitorul Capitalei!”, a spus Gabriela Firea, fostul primar general al Bucureștiului și actualul candidat PSD la alegerile din 9 iunie. Firea are o…

- Pe 9 iunie, bucurestenii au de ales intre „fapte concrete si experimente ratate”, intre „primarul oamenilor si primarul impotriva oamenilor”, afirma candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea. Ea a ținut sa faca o comparatie intre ce a realizat ea pe vremea cand a ocupat fotoliul de primar…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat oficial ca Gabriela Firea este candidatul PSD la primaria Capitalei. Șeful social-democraților a motivat decizia și i-a mulțumit medicului Catalin Cirstoiu pentru efortul depus in aceasta perioada. „Decizia ca PSD și PNL sa mearga cu proprii candidați la Primaria…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat, joi, ca situatia candidatului alianței PSD – PNL la Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, va fi discutata intr-o intalnire a coalitiei de guvernare in weekend sau luni dimineata. Senatoarea social-democrata a negat informatiile conform carora echipele…