- Primarul general ales, Nicusor Dan, a anunțat, miercuri, ca validarea de catre tribunal a mandatului sau a fost contestata prin 52 de cereri de apel, formulate in majoritate de fosti si actuali consilieri PSD, informeaza Agerpres."Bucurestiul are mari probleme de rezolvat, cele mai urgente fiind criza…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat ca preluarea mandatului sau va mai intarzia circa 10 zile. Potrivit Codului administrativ, primarul general trebuie sa preia mandatul odata cu Consiliul General, insa acesta nu a fost validat inca de instanta. „Codul administrativ spune ca primarul…

- Pierderea alegerilor pentru primaria București pare sa o afecteze puternic pe Gabriela Firea. Intr-o declarație data astazi ea il acuza pe Victor Ponta pentru distrugerea alianței de centru stanga in București. „Cred ca artizanul distrugerii alianței de centru stanga in București este domnul Victor…

- "Gabriela Firea greseste atunci cand cauta vinovati pentru infrangerea de la Capitala altundeva decat in propriile decizii! Alianta care putea sa-i mai aduca un nou mandat de primar general a fost refuzata chiar de ea. Nu putem acum sa acceptam falsificarea adevarului doar pentru ca dna Firea sa-si…

- "Sunt permanent in oraș, am legatura cu oamenii, ma intalnesc cu ei, știu ce se intampla, cum a funcționat instituția Primariei Generale in ultimii patru ani și chiar ma așteptam la acest rezultat. Cand patru ani ai ocazia sa arați ce poți, in mod normal ține de tine sa convingi oamenii ca…