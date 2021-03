BC Athletic Neptun Constanta: Tanarul Ocan Mustafa a debutat in Liga Nationala in meciul cu U-BT Cluj-Napoca

Formatia de pe litoral a cedat cu 47 94 in primul meci sustinut in turneul de la Voluntari.Echipa masculina de baschet Athletic Neptun Constanta a sustinut in aceasta seara primul meci… [citeste mai departe]