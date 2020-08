Candidatul PNL și USR la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, susține ca falimentul Bucureștiului era previzibil, iar el a anunțat acest lucru din aprilie 2019 și ca soluția propusa CGMB in cazul Constanta nu putea fi votata. „Cu ocazia falimentului, nu organizați un festival?”, intreaba el ironic. „Risipa banilor, capușarea bugetului prin intermediul companiilor municipale și lipsa de interes a primarului Firea au condus la o situație greu de imaginat pentru o capitala europeana: falimentul! Amintesc ca, in aprilie 2019, am anunțat ca Primaria nu poate sa nu intre in faliment, din cauza primarului…