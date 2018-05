Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, primar al Capitalei si vicepresedinte PSD, sustine, referitor la declaratiile lui Klaus Iohannis legate de executia bugetara, ca seful statului "mistifica realitatea", precizand ca singurul an in care au scazut veniturile la buget a fost 2016, pe vremea guvernului tehnocrat.

- Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a reacționat dur la declarațiile președintelui Iohannis cu privire la execuția bugetara: „A fost incredibil. Timp de un sfert de ora domnul președinte Iohannis ne-a vorbit de petele negre din soare, facandu-se ca nu vede lumina soarelui pe care o vedem cu toții.…

- Klaus Iohannis s-a intalnit mirercuri cu conducerea BNR, urmand ca vineri sa discute cu premierul si ministrul Finantelor. Comunicatul Administratiei Prezidentiale: Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a avut miercuri, 25 aprilie a.c., o intrevedere cu conducerea Bancii Naționale a Romaniei,…

- Un concept inedit ia cu asalt Romania. Este vorba de prima camera antistres care se va deschide, in premiera, in țara noastra și care vine la pachet cu o metoda nonconformista de alungare a stresului, inamicul principal al secolului in care traim. Primul anger room din Romania propune o metoda eficienta,…

- Gabriela Firea i-a raspuns imediat presedintelui Klaus Iohannis, care s-a plans de traficul infernal din Bucuresti, asa cum, de altfel, se plang mai toti bucurestenii. “Sa inteleg ca se doreste un schimb de job-uri, domnul presedinte si-ar dori un schimb de job-uri, sa vina la Primarie, iar eu la Presedintie?”,…

- Klaus Iohannis își va pierde din imagine, Liviu Dragnea va avea probleme mari, iar Viorica Dancila ramâne premier. Astrologul Cristina Demetrescu a facut previziuni și despre Gabriela Firea, despre care spune ca îi va fi greu sa pastreze un echilibru…

- Ciprian Ciucu i-a raspuns dur Gabrielei Firea, dupa ce schimbul de replici din timpul ședinței Consiliului General al Primariei București. "Nu mai fiti asa agitat. Sunteti tanar, mai faceti si riduri. Va vom asculta cum nu va asculta nici familia dumneavoastra, cred. Domnul agitat, nu va foloseste…

- A¢AEAzScolile vor fi inchise luni si marti in BucurestiA¢AEA�, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, duminica la sedinta comandamentului de iarn?. Decizia a fost luata avand AƒA®n vedere avertizarea de cod portocaliu de ger sub care se va afla Bucurestiul. A¢AEAzDin analiza pe care am realizat-o,…