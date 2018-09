Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti seara, ca nu a mers la nunta fiului lui Liviu Dragnea pentru ca ar fi insemnat sa ii fie rusine de ea, ca nu o putea face de dragul aparentelor si ca decizia a fost luata in familie.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca Liviu Dragnea nu se mai consulta cu oamenii din partid, ci mai mult cu oameni din afara partidului. Mai mult, in partid se aude ca Liviu Dragnea s-ar consulta inclusiv cu Irina Tanase, iubita liderului PSD.”Domnul Dragnea se consulta…

- Firea a afirmat, la Neptun, ca l-a informat pe presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, ca nu intentioneaza sa candideze pentru functia de sef al statului. “Desi am spus de nenumarate ori ca nu candidez la presedintia Romaniei, ca nu doresc sa preiau partidul nici de la domnul Dragnea, nici…

- Stefan Valentin Dragnea a avut duminica cununia civila cu Gina Alexandra Tatulescu, ceremonia fiind oficializata de Gabriela Firea, primar general al Capitalei si vicepresedinte al partidului condus de Liviu Dragnea.