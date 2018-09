Firea il ataca din nou pe liderul PSD: Refuz sa iau in calcul excluderea din partid. Loialitatea e fata de echipa nu fata de Dragnea

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in ultimele zile a tot spus ce a avut de spus, insclusiv in cadrul Comitetului Executiv de la Neptun, dar si dupa aceea – la TV sau in declaratii la care a fost prezenta presa – social-democrata aflata in fruntea Primariei Capitalei a ales (si) varianta scrisului. Concret, Gabriela Firea a adresat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, vineri, o scrisoare deschisa membrilor PSD, transmitand in document ca nu are un razboi cu Liviu Dragnea, ca nu se pune problema unei alegeri intre ea si liderul PSD, precizand totodata ca refuza sa ia in calcul excluderea din partid.

- Gabriela Firea, scrisoare deschisa catre membrii PSD: Daca demersul meu va ramane fara rezultat, nu voi pleca din partid și refuz sa iau in calcul excluderea mea din partid!, a transmis vicepreședintele, aratand ca nu dorește sa fie candidat la prezidențiale și nici sa fie președintele PSD. ”Nu il critic…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, dupa sedinta Consiliului Executiv in care a cerut demisia lui Carmen Dan, ca a primit telefonul de la comisarul european Corina Cretu pentru ca aceasta incerca sa discute cu cineva din partid, dar Liviu Dragnea nu i-a raspuns.

- Gabriela Firea a declarat, la finalul ședinței PSD, ca nu poate spune ca Liviu Dragnea se afla in spatele violențelor jandarmeriei din 10 august, dar este evident ca acesta se consulta permanent cu ministrul de interne Carmen Dan, pe care, de altfel, a promovat-o. Ea a mai spus ca se aștepta ca Dragnea…

- Liviu Dragnea ia in calcul un protest impotriva lui Klaus Iohannis. Liderul PSD spune ca exista „o fierbere in partid” și ca mai mulți colegi ai sai cer organizarea unui protest impotriva președintelui. Liviu Dragnea, presedintele PSD, anunta ca exista in partid un curent de opinie privind organizarea…