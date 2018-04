Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea i-a raspuns presedintelui Klaus Iohannis, care s-a plans de traficul infernal, ea afirmand ca aceasta problema nu este de acum si ca Bucurestiul nu se poate compara cu Sibiul, care "are doar 150.000 de locuitori, cat are jumatate dintr-un sector al Capitalei".

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea i-a raspuns presedintelui Klaus Iohannis, care s-a plâns de traficul infernal, ea afirmând ca aceasta problema nu este de acum si ca Bucurestiul nu se poate compara cu Sibiul, care "are doar 150.

- "Este regretabil modul in care Klaus Iohannis, ca fost primar, face afirmații ca o persoana care nu cunoaște din inetrior administratia publica locala. El a spus ca se impun masuri si investitii in infrastructura de trafic si, de asemenea, in managementul traficului. Il informez respectuos și ii…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis un mesaj prin care le ureaza bucurestenilor sa intampine Invierea Domnului "cu bucurie, liniște sufleteasca și multa incredere". De asemenea, edilul-sef al Capitalei anunta ca nu va mai raspunde, in Saptamana Mare, "informațiilor false" din…

- 'Pe arterele principale se circula deja bine, dar mai dificil, in conditii de iarna. Pentru interventia in urgenta a doua, imediat dupa ora 15,00, cand nu vom mai avea Cod portocaliu si zapada se va linisti, se va actiona imediat pe trotuare si pe strazi laterale', a precizat edilul general, dupa comandamentul…

- "Am vorbit cu doamna Gabriela Firea. Am vazut ce a declarat. I s-au pus bețe in roate, nu i se mai pun. Urmeaza schimbarile la secretarii de stat. Ceea ce a spus doamna Firea este adevarat. Am avut discuții și cu primarii de sectoare și cu Viorica Dancila. S-a facut un plan pentru colaborarea cu…

- A¢AEAzScolile vor fi inchise luni si marti in BucurestiA¢AEA�, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, duminica la sedinta comandamentului de iarn?. Decizia a fost luata avand AƒA®n vedere avertizarea de cod portocaliu de ger sub care se va afla Bucurestiul. A¢AEAzDin analiza pe care am realizat-o,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa transforme RATB in societate comerciala si promite ca angajatii vor fi stimulati financiar, pentru a le oferi siguranta locului de munca. "Impreuna cu sindicatul majoritar am stabilit deja un program prin care salariatii acestei regii…