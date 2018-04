Stiri pe aceeasi tema

- "Este regretabil modul in care Klaus Iohannis, ca fost primar, face afirmații ca o persoana care nu cunoaște din inetrior administratia publica locala. El a spus ca se impun masuri si investitii in infrastructura de trafic si, de asemenea, in managementul traficului. Il informez respectuos și ii…

- Presedintele Klaus Iohannis a surprins astazi pe toata lumea. A iesit la plimbare, pe bicicleta, in Parcul Herastrau. Nu a ratat ocazia sa atace Guvernul, PSD-ul, dar si traficul din Capitala. Primarul bucurestiului, Gabriela Firea, nu a ratat ocazia de a-i da replica sefului statului.Citește…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri seara ca relatia cu Guvernul Dancila este una foarte buna, precizand ca proiecte care au stagnat multa vreme, in timpul altor guvernari, cum ar fi cel al spitalului metropolitan din Bucuresti, au putut fi rezolvate in doua saptamani, scrie…

- Lia Olguța Vasilescu a fost, marți, la Palatul Cotroceni, unde a mers, alaturi de premierul Viorica Dancila pentru a discuta, la solicitarea președintelui Klaus Iohannis, despre legea salarizarii.Vasilescu a dezvaluit, la Antena 3, un schimb de replici pe care l-a avut cu președintele și care…

- Organizatiile PSD au decis, in cea mai mare parte, ce reprezentanti vor trimite, pe regiuni, pentru a candida la posturile de vicepresedinti la Congresul de sambata, 10 martie. Din partea organizatiei de Bucuresti au fost inaintate doua propuneri: Gabriela Firea si Robert Negoita. "Probabil…

- Circulația prin municipiul Chișinau, capitala R. Moldova, este foarte problematica din cauza noroiului, a strazilor întunecoase, a trotuarelor sparte și a carosabilului care se afla într-o stare deplorabila. E adevarat ca, în ultimii ani, s-a mai facut câte ceva, dar prea…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Anunțurile lui Gigi Becali din aceasta seara au starnit revolta printre rivalele FCSB-ului din Liga 1. Patronul FCSB a vorbit despre posibilele transferuri ale lui Arlauskis și Baluța la clubul sau, dar și despre oferta pe care a primit-o, de a prelua Dinamo și CFR Cluj. ...