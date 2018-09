Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD si primar general al Capitalei, a declarat, duminica seara, faptul ca ministru de Interne, Carmen Dan, nu a fost preocupata de jandarmii din subordinea sa, acestia fiind lasati pentru o noapte sa doarma pe „jos, imbracati, ca niste vite“. Firea a cerut sambata seara…

- Gabriela Firea a dezavaluit in aceasta seara, la Romania Tv, ca ministrul Carmen Dan ar fi spionat-o. Mai mult, primarul Capitalei susține ca a fost avertizata de anul trecut cu privire la conversațiile pe care le are pe WhatsApp. Are mesaje probabil de la serviciul intern de informații al…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, a comunicat in CExN foarte aplicat, ca ”nu a vorbit discuții”, dupa ce primarul Gabriela Firea a afirmat ca aceasta a venit la ședința ”pregatita cu niște xeroxuri cu mesaje pe SMS, pe Whatsapp”.”Carmen…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sambata ca ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar fi incercat sa o defaimeze pe...

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sambata ca ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar fi incercat sa o defaimeze pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei. "S-a afirmat si in Comitetul Executiv ca doamna prefect ar…

- Informații de ultima ora din Comitetul Executiv al PSD.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, joaca dur. Conform Romania TV, Firea a propus schimbabrea din funcție a ministrului Carmen Dan, dupa violenețele de la protestul diaspora din 10 august. Conform sursei citate, social-democrații vor…

- Gabriela Firea i-a luat apararea prefectului Speranța Clișeru , ale carei declarații le contrazic pe cele ale ministrului de Interne Carmen Dan, dar și pe cele ale jandarmeriei, referitor la prezența prefectului in Piața Victoriei in data de 10 august, dar și la ora la care a fost semnat ordinul prin…

- „Romanii au demonstrat in ultimii ani ca au simț civic și protesteaza pașnic” Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, condamna cu fermitate actele de violența, indiferent de cine le comite și impotriva cui sunt indreptate. Sub nicio forma și nicio circumstanța nu poate exista justificare pentru…