- Primarul general, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a precizat ca i-a reprosat ministrului de Interne, Carmen Dan, faptul ca nu a avut grija de oameni la mitingul din 10 august, nici de protestatarii pasnici, dar nici de jandarmi, care au dormit o noapte pe jos, fara sa primeasca mancare…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata seara, dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, in care primarul Capitalei, Gabriela Firea, i-a cerut demisia, ca a fost o discutie care s-a inchis si s-a transat in CExN. “A fost o discutie care s-a inchis si s-a transat in CExN”,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a solicitat sambata, in sedinta Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, care s-a desfasurat la Neptun, demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, ca urmare a evenimentelor care au avut loc pe 10 august la Bucuresti. Firea a declarat, la finalul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata, la Neptun, ca inregistrarea cu prefectul Capitalei, care era intrebata daca mint Carmen Dan și Liviu Dragnea, a fost o scena organizata de ministrul de Interne, pentru ca la final sa i se reproșeze chiar ei in ședința PSD."Am aflat si…

- Informații de ultima ora din Comitetul Executiv al PSD.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, joaca dur. Conform Romania TV, Firea a propus schimbabrea din funcție a ministrului Carmen Dan, dupa violenețele de la protestul diaspora din 10 august. Conform sursei citate, social-democrații vor…

- Liberalii reitereaza ca la inceputul sesiunii parlamentare vor depune motiune simpla impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan. Pe de alta parte, surse arata ca Firea ii reproseaza lui Dragnea ca vrea s-o bage la puscarie pe Cliseru ca s-o salveze pe Carmen Dan. “Partidul National Liberal va continua…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat miercuri ca ramane la latitudinea premierului Viorica Dancila daca o va demite sau nu pe Speranța Cliseru din funcția de prefect al Capitalei, dupa incidentele violente de la protestul diasporei.„Prefectul Capitalei este propus și numit de catre…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si liderul PSD, Liviu Drganea, au ajuns din nou la cutite, au confirmat surse politice pentru „Adevarul“. Motivul? Mitingul diasporei, soldat cu o ancheta a Parchetului Militar. Firea ii reproseaza lui Dragnea ca vrea sa o scoata tap ispasitor pentru violentele din…