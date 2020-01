Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat, pentru luni, un Comandament de urgenta, avand in vedere cazurile de gripa inregistrate in Bucuresti. Potrivit specialistilor, infectiile respiratorii sunt in crestere, iar noua unitati de invatamant au avut cursurile suspendate saptamana trecuta.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, este intr-un razboi total cu ministrul Finanțelor, Florin Cițu, pe tema cheltuielilor de la STB și companiile municipale. Firea susține ca Florin Cițu nu are nici cea mai vaga idee despre sectorul economic și se joaca cu destinul unei țari.Citește și: SURSE…

- Primarul general Gabriela Firea a anunțat, pe Facebook, ca au fost introduse, incepand de luni, noi autobuze școlare in sectoarele 1 și 6."Autobuze scolare pentru inca 5 scoli din Bucuresti! Avand in vedere succesul proiectului pilot prin care s-a introdus autobuzul scolar la scoala 195 din…

- Primarul general Gabriela Firea a facut anunțul inceputului de an in politica, spunand ca este pregatita pentru o noua candidatura. "Candidez pentru un nou mandat de primar general. Consider ca mi-am facut datoria. Am inceput noi proiecte și vreau sa le finalizez. Doar copiii mai mari imi spun sa…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, apare intr-o filmare pe Facebook, din biroul de la Primaria Capitalei, in care se vede un calorifer electric.„Se apropie finalul de an, un an foarte greu, cu probleme de sanatate și multe blocaje financiare și administrative. Dar, nu dezarmam…

- Biroul Permanent Național al PSD se intalnește luni la Parlament, de la ora 10.00, intr-o ședința in care vor fi aprobate sesizarile pe care social-democrații le vor depune la CCR privind doua proiecte pe care și-a asumat raspunderea Guvernul, a anunțat liderul interimar al partidului Marcel Ciolacu,…

- Gabriela Firea a anunțat ca nu ar exclude o candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD, la Congresul partidului. Primarul general al Capitalei a adaugat ca va candida momentan pentru șefia PSD București și l-ar putea susține la conducerea PSD pe Marcel Ciolacu. „În…

- "Ce-i porcaria asta, doamna Firea? Cum e posibil sa nu aiba oamenii din București caldura și apa calda de trei saptamani?? Mai ramane sa le taiați curentul și intoarceți Capitala pe vremea lui Ceaușescu!! Dupa 30 de ani, oamenii stau iar in frig? Va laudați cu cel mai mare targ de Craciun din Europa,…