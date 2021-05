Stiri pe aceeasi tema

- Vestea proasta ajunsa recent la urechile parinților și a copiilor care sperau la o noua creștere a alocațiilor, de la 1 iulie, genereaza o reacție dura din direcția principalei formațiuni de Opoziție. Gabriela Firea, senatoare și prim-vicepreședinte al PSD-ului, critica fațiș actualul Executiv, pe acest…

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, arata ca actualul Guvern dorește inghețarea alocațiilor pentru copii și nu respecta nici macar decizia asumata in coaliție de a le crește etapizat. ”Nu le pasa de copii! Nu le pasa de familiile din Romania! Parlamentul a decis dublarea alocațiilor copiilor! Guvernul…

- Guvernul susține ca nu se va mai face majorarea, in ciuda faptului ca cei din USR-PLUS doresc sa creasca alocațiile, informeaza Antena3. Respectivul proiect a trecut de Senat, dar acum este blocat la Camera Deputaților. Se spune ca Finanțele nu permit aceasta majorare pe considerntul ca nu poate fi…

- Senatrul PSD Gabriela Firea a criticat, marti, renuntarea la proiectul care viza acordarea unor facilitati fiscale pentru educatia timpurie a copiilor, afirmand ca decizia a fost luata de catre Ministerul Finantelor, in conditiile in care Romania are aproape 1,3 milioane de copii care traiesc sub…

- ”Cum ramane cu cei 1.500 de lei pentru ingrijirea copiilor? Pe 10 martie, am intrebat oficial Ministerul Finantelor ce trebuie sa faca parintii care au copii prescolari, pentru a primi cei 1500 lei/luna, cheltuiti pentru educatia celor mici, de la angajatorii lor. Teoretic, aceasta facilitate inclusa…

- Guvernul, prin Ministerul Finantelor, a pus in dezbatere publica, astazi, un proiect de Ordonanta de Urgenta (OUG) pentru suspendarea platii celor 1.500 de lei pentru cresa sau gradinita copiilor angajatilor.

- Alocațiile copiilor au fost marite anul acesta cu 20%, o creștere semnificativa in condiții de criza, spune premierul Florin Cițu, intrebat daca in 2021 vor mai fi marite aceste alocații, in contextul in care pot fi folosiți banii economisiți din eliminarea pensiilor speciale. „Am spus de…

- Senatoarea PSD de București, Gabriela Firea, a anunțat ca va continua demersurile in Pralament pentru a obține majorarile promise de atata timp ale alocațiilor pentru copii. PSD a depus un amendament la bugetul pe 2021 pentru dublarea alocațiilor iar Gabriela Firea a argumentat inițiativa, joi, in Comisia…