Primarul general in functie, Gabriela Firea, il acuza pe ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, ca a demarat un "control politic" la Primaria Capitalei in decembrie 2019, in urma caruia "nu a gasit absolut nimic", ea precizand ca afirmatiile liberalului ar fi, "realmente, de ras". "Domnul ministru se bate cu mine pentru ca eu sunt primul om pe lista PSD la Senat. Dumnealui este primul om pe lista PNL la Senat. Ramane sa vedem pe cine vor alege bucurestenii. Un ministru care a ingropat pur si simplu economia tarii, care ne indatoreaza in fiecare zi cu dobanzi imense, sau un fost primar general…