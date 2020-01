Stiri pe aceeasi tema

- Duel ideologic intre Vasile Dincu și Valeriu Stoica, la Realitatea PLUS. Confruntarea intelectualilor a fost transmisa in direct, de la Cluj Napoca, intr-o ediție exploziva a emisiunii Realitatea Romaneasca, moderata de Octavian Hoandra.

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat miercuri pentru STIRIPESURSE.RO ca in sedinta CEX de marti seara au fost lideri care au sustinut o idee „aberanta” de renunțare la sigla și denumirea Partidului Social Democrat.„Din pacate, au fost cativa colegi care au vazut iesirea din…

- Un numar de 22 de state din Uniunea Europeana (UE) au in acest moment salarii minime impuse de catre state, iar Romania se afla in acest moment pe antepenultimul loc in privința salariului minim, sub țara noastra fiind doar Letonia și Bulgaria, arata o analiza guvernamentala. Totuși, documentul arata…

- O imparțire simplista a țarilor europene in funcție de apartenența politica a șefilor de state sau de guverne ne arata ca dreapta, conservatoare sau liberala, are o poziție dominanta, in vreme ce stanga se simte tot mai rau. In cazul in care va caștiga un nou mandat, Klaus Iohannis, membru al Partidului…

- Gigi Becali spune ca Iulian Panțiru este unul dintre cei mai buni fundași stanga din Europa și nici el si nici Florin Tanase nu ar fi trebuit sa lipseasca de la echipa naționala. "Merita sa fie Tanase, normal ca merita sa fie, trebuia sa il convoace la echipa naționala. Merita sa fie și Panțiru.…

- 'Marcam astazi Ziua veteranilor din teatrele de operatii cu sentimentul ca sacrificiul eroilor romani cazuti la datorie, profesionalismul, curajul si dedicatia celor care ne-au reprezentat cu cinste in misiuni si in teatre de operatii din afara granitelor ne invata ce inseamna respectul si iubirea…

- In ultima parte, Paul Stanescu a spus ca va respecta decizia luata la nivel de partid. Si cred ca acest lucru este foarte important, pentru ca decizia noastra e sa nu participam la vot. Cei care au reusit sa stranga o majoritate de conjunctura pentru a darama un guvern sunt cei care trebuie sa-si…

- Fotbaliștii CFR Cluj au fost blocați pe Aeroportul Internațional din Glasgow in urma unei alerte de Ebola, susține Romania TV. Un avion ce a aterizat din Africa ar fi transportat un pasager suspect de aceasta boala. Echipa CFR Cluj se pregatea de imbarcare in momentul in care au fost informați…